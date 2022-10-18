Taş ocağında patlatılan dinamit binalarda çatlaklara sebep oldu: Yurttaşlar eylem yaptı

İstanbul Çekmeköy'deki taş ocağında patlatılan dinamit evlerde çatlaklar oluşturdu. Hüseyinli Mahallesi'nde özel bir şirkete ait taş ocağının yakınında yaşayan mahalle sakinleri, ocakta yapılan patlamalardan uzun süredir rahatsızdı.

DHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen büyük bir patlama evlerin camlarını kırdı, çatlaklar oluşturdu.

Mahalle sakinleri sokağa dökülerek eylem yaptı. Çatlaklar oluşan evlerinde korkuyla yaşadıklarını belirten mahalleli, yetkilerden yardım istedi. Bazı evlerde patlamalar sonucunda gelen taş parçaları yüzünden hasar oluşurken, mahalledeki caminin de patlamalar nedeniyle kolonlarının çatladığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı şirket kapısının önüne gelen mahalleli firma yetkileriyle görüşmek istedi. Mahallelinin firma yetkilileriyle görüşemediği aktarıldı.