Tartışılan müdürden öğretmenlere yeni talimat

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okuldaki kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere yazı göndererek baskı kurmuştu.

Resmi yazı

Resmi yazıda “Değerli öğretmen arkadaşlarımız, 22/03/2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” denildi.

Göreve döndü

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin aktardığına Akın görevine geri döndü. Yetkililer, “Devlet Memurları Kanunu’nun 144. Maddesi gereğince görevine iade edilmiş olup soruşturması devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

OdaTv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, göreve başlayan harem selamlık müdür Haydar Akın, göreve başladı ve öğretmenlerle toplantı yaptı.

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturtulmasını isteyen harem selamlık müdür Haydar Akın, bu uygulamayı rafa kaldırdı.

Müdür Haydar Akın, öğretmenlere “Yaşananları unutalım, konuyu kapatalım” dedi.