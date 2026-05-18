soL Haber'de reklam yok, sadece haber var.

Tarsus'ta pompalı tüfekli saldırdı: 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Bir saldırganın, önce eski eşine sonra husumetli olduğu kişilerin işlettiği restorana düzenlediği pompalı tüfekli saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Kaçış güzergahında da çok sayıda kişiyi yaralayan saldırganı yakalamak için helikopter destekli operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 18.05.2026 , 18:45 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 , 23:13

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi Dörtler mevkisinde meydana geldi. Metin Ö., aralarında daha önceden husumet bulunan Sabri ve Samet Pan kardeşlerin işlettiği restorana pompalı tüfekle gelerek çevreye rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar restoranın sahiplerine, çalışanlarına ve müşterilerine isabet etti.

Restoran sahiplerinden Sabri Pan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak çevre hastanelere kaldırılan Ahmet Ercan Can, Yusuf Oktay ve Abdullah Koca ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çoban olduğu belirtilen Yusuf Oktay'ın saldırı sırasında restoranın yakınlarında hayvan otlattığı öğrenildi.

Kaçış güzergahında da katliama devam etti

Saldırının ardından pompalı tüfekle olay yerinden uzaklaşan Metin Ö., kaçış güzergahında da saldırılarını sürdürdü. 

Yenimahalle'de evinin önünde bulunan tır şoförü Abdullah Koca'yı silahla vurarak öldüren saldırgan, daha sonra iki kişiyi daha öldürdü.

Saldırganın yakalanması için başlatılan geniş çaplı operasyon havadan ve karadan yürütülüyor.

Haberimizin ilk versiyonunda DHA'nın paylaştığı bilgilere dayanarak saldırganın 17 yaşında olduğu aktarılmış, ancak ilerleyen saatlerde, doğru olmadığının fark edilmesi üzerine bu bilgi kaldırılmıştır.

