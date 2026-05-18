Tarsus'ta 17 yaşındaki çocuk restorana pompalı tüfekle saldırdı: 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi Dörtler mevkisinde meydana geldi. 17 yaşındaki Metin Ö., aralarında daha önceden husumet bulunan Sabri ve Samet Pan kardeşlerin işlettiği restorana pompalı tüfekle gelerek çevreye rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar restoranın sahiplerine, çalışanlarına ve müşterilerine isabet etti.

Restoran sahiplerinden Sabri Pan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak çevre hastanelere kaldırılan Ahmet Ercan Can, Yusuf Oktay ve Abdullah Koca ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çoban olduğu belirtilen Yusuf Oktay'ın saldırı sırasında restoranın yakınlarında hayvan otlattığı öğrenildi.

Kaçış güzergahında da katliama devam etti

Saldırının ardından pompalı tüfekle olay yerinden uzaklaşan Metin Ö., kaçış güzergahında da saldırılarını sürdürdü.

Yenimahalle'de evinin önünde bulunan tır şoförü Abdullah Koca'yı silahla vurarak öldüren saldırgan, daha sonra iki kişiyi daha öldürdü.

Saldırganın yakalanması için başlatılan geniş çaplı operasyon havadan ve karadan yürütülüyor.