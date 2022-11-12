Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a saldırı girişimi

Mersin Tarsus Belediye Meclis Salonu’nda, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Toplantısı sırasında kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler, meclis kürsüsüne yürüyerek CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a hakaret ve küfür ederek saldırı girişiminde bulundu. Olay sırasında salonun kapı ve camları kırılırken, saldırı girişiminde bulunan kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın vatandaşların soru ve taleplerini dinlemek üzere hazır bulunduğu toplantı sırasında iddiaya göre İsmetpaşa Mahallesi'nde hak sahibi olmadığı söylenen bir katılımcı tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Bunun üzerine Tarsus Belediyesi güvenlik personelinin kendisini dışarıya çıkarmak istemesinin ardından kürsüye doğru yürüyerek Başkan Bozdoğan'a saldırı girişiminde bulundu. Bunun üzerine toplantı sonlandırıldı.

Olay sırasında salonun kapı ve camlarının kırıldığı belirtildi. (ANKA)