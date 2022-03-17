Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısına Doğuş’tan 'diss': ‘Geçmicek’ adlı şarkı çıkarıyor…

Şarkıcı Doğuş, yeni şarkısı ‘Geçmicek’i ‘Yakında’ diyerek sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Doğuş, ‘Geçmicek’ isimli şarkısına Recep Yengün yönetmenliğinde bir de klip çekti. Levent Yeraltı stüdyolarında gerçekleşen klip çekiminde Doğuş'un kaptan elbisesi giydiği görüldü.

'Geçmicek' isimli şarkısı ile Tarkan'a atıfta bulundu yorumlarını da beraberinde getiren Doğuş, yöneltilen sorular üzerine, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle bence herkes kendi işine baksın" dedi.

Tele1’den Rabia Azra Sözcü’ye konuşan Doğuş, "Tarkan’a diss* attım diyelim" ifadelerini kullandı.