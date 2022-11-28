Tarkan'dan yanıt: Ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz

Megastar Tarkan, Konya’daki hayvan vahşetiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, "İzleyemedim üzüntümden bu korkunç görüntüleri. Bu nasıl bir caniliktir ve bu caniliğe tanık olanlar ne vicdansızdır ki bir dur demez, önüne geçmezler bunun. İnsanlığımdan bir daha utandım. Hesabı sorulmalı bunun, cezası verilmeli hayvanlara işkence yapan bu canilerin. Gerçi hep diyoruz bunları ama o sözüm ona yetkililer 3 maymunu oynuyorlar hep. Bilsinler ki, onlar da bu caniler kadar suçlular kayıtsız kaldıkları için" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımının ardından gericiler tarafından hedef gösterilen Tarkan tepkilere Instagram hesabından cevap vererek, "Söz gümüşse sükut altındır. Ben beni bilirim. Beni bilen de iyi bilir. O da bana yeter. Susarım o yüzden. Ha, ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz" dedi.