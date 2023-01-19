Tarkan’dan 'Uludağ' çağrısı: 'Bu hatadan dönülmeli'

1961 yılından beri milli park statüsünde olan Uludağ'ın milli park statüsünden çıkarılarak "alan başkanlığına" bağlanmasına ilişkin kanun teklifi, AKP'li milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulmuş ve söz konusu teklif kabul edilerek yasalaşmıştı.

Söz konusu kararı eleştiren Tarkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli. Bu yasayı onaylayanlar unutmamalı ki bu ülke hepimizindir, halkın sesine kulak verip, doğal alanlarımızı koruma altına almalılar. Uludağ milli park statüsüne geri dönmeli.”