Tarkan'dan 'Özgecan Aslan' paylaşımı: Çığlığınız olmaya devam edeceğiz

19 yaşındaki Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

Özgecan Aslan, bugün katledilişinin 7. yılında Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor.

Sanatçı Tarkan da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Aslan'ı andı.

Sözlerine "Unutmadık seni Özgecan Aslan. Ama unutmamak yetti mi?" diye başlayan Tarkan'ın paylaşımı şöyle:

"Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor bu toprağı yas tutan memlekette. Adaletin, hukukun sizlere kulağını tıkadığı, zalim erkek zihniyetinin egemen olduğu bu devirde sesiniz, çığlığınız olmaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Sana söz Özgecan, bir gün daha rahat uyuyacaksın yerinde."