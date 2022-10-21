Tarımsal girdi enflasyonu ağustosta yüzde 135’i aştı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 135,06, aylık yüzde 1,64 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135,06, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 86,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,48 arttı.

Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,25, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,81 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 90,4, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 142,28 yükseliş kayıtlara geçti. (AA)

