Tarımda üretici fiyatları son 11 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı. Açıklanan verilere göre Tarım-ÜFE, Ocak ayında aylık bazda yüzde 14,83 ve yıllık bazda yüzde 52 artarak son bir yılın rekorunu kırdı. Endeks hem aylık hem de yıllık bazda 11 yıllık endeks tarihinin rekorunu da tazeledi.

TÜİK’in açıklamasına göre, yıllık Tarım-ÜFE’ye göre tüm alt gruplarda artış gözlenirken, lifli bitkiler alt grubunda yıllık yüzde 147,56 artış, tahıl ve baklagiller alt grubunda yüzde 69,20 artış, sebze alt grubunda yüzde 64,34’lük artış dikkat çekti. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 14,81 ile turunçgiller ve yüzde 22,88 ile çeltik oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 147,56 ile lifli bitkiler, yüzde 69,20 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 64,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

TÜİK, aylık Tarım-ÜFE’de yüzde 14,83’lük yükseliş olduğunu belirtti. Ocak ayı içerisinde yüzde 37,47’lik artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,68 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 3,74 ile çeltik oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 37,47 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 17,69 ile lifli bitkiler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt grup ise yüzde 0,52 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 0,32 ile yağlı meyveler oldu.

TÜİK raporunda, “Ocak 2022'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 13 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 5 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 68 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti” diye belirtilmekte.