Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yurt dışında arazi kiralanmasına ilişkin açıklama 

Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt dışında tarım için arazisi kiralandığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Haberlerin yalanlandığı açıklamada "Türkiye’nin yurt dışında özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan tarımsal yatırımlarına ilişkin vizyonuyla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Yurt dışında tarımsal yatırım yapmak konusunda Türk şirketleri, yani özel sektör nihai karar verici olacaktır. Bakanlık olarak görevimiz, yatırımcı firmalarımıza yatırım yapılacak ülke ortamı hakkında bilgi vermek ve yatırımcıların haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır" denildi.

Bakanlığın görevinin yatırımcılara yabancı ülkelerdeki tarımsal yatırım imkanları hakkında bilgi vermek olduğu belirtilen açıklamada, "Ayrıca yatırımcılarımızın haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu da değildir. Bakanlık olarak pandemi süreci başta olmak üzere alın terini büyük emeklerle toprağa dökerek insanımızın karnını doyuran çiftçilerimizin her zaman yanında olduk, sonuna kadar da yanlarında olacağımızı saygılarımızla kamuoyuna duyururuz" ifadeleri kullanıldı.