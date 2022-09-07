Tarım ve Orman Bakanlığı: Mersin'deki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir bilgilendirme yapıldı.

Bakanlık, yangını kontrol altına alma çalışmalarının 11 Uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile devam ettiğini bildirdi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor Yangında son duruma dair Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07:13’te başlayan orman yangınına saat 07:20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları;

11 Uçak

29 Helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç)

138 Arazöz

15 Dozer

850 Personel ile devam etmektedir.

Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup, tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir.

7 Eylül 2022 tarihinde ülkemiz genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yangınlardan 20’si kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürmektedir.

Mersin/Gülnar ve Manisa/Soma’da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları ise devam etmektedir."