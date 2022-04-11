Tarım ve Orman Bakanı yardımcılığına atanan isim, bakanın ortağının kardeşi çıktı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine 8 Nisan’da atanan Nihat Pakdil’in ağabeyi eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Newbridge danışmanlık şirketinden ortağı çıktı.

Odatv'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Bakanlıkta yeni bakan yardımcılarına bağlı olacak birimler belirlendi. Nihat Pakdil’e Devlet Su İşleri, Tarım Reformu gibi büyük bütçeli genel müdürlükler bağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi 64 milyar 653 milyon 886 bin lira olarak belirlenmişti. Bu tutarın 25 milyar 19 milyon 700 bin lirası Devlet Su İşleri’ne ayrıldı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü üzerinden yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ise bu yıl 25 milyar 834 milyon liralık bir tutar belirlendi.

Odatv, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, Londra'da da ofisi bulunan NewBridge adındaki danışmanlık firmasının kurucusu ve yönetici ortağı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Kirişci, Bakan olduktan sonra şirketin resmi internet sayfasından bu bilgileri kaldırttı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atanan diğer isim Ebubekir Gizligider'in ise Fethullah Gülen ile yan yana bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Yeni görevlendirme ile Gizligider’e Strateji Geliştirme, Hukuk Hizmetleri ve İç Denetim gibi Başkanlığı gibi birimleri bağlandı.