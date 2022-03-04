Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti

Resmi Gazete'de gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'görevden affını' istediği açıkladı. Pakdemirli yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişçi getirildi.

Ocak ayı sonlarında yayınlanan haberlerde, Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınacağı konuşulmuştu.

Pakdemirli'nin istifasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 10 Temmuz 2018'de belirlenen ve 16 bakandan oluşan ilk kabinesinden şimdiye kadar 8 bakan değiştirilmiş oldu.