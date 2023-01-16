Tarım üretici enflasyonu yıllık yüzde 151 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayna ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini bugün açıkladı.

Buna göre; kasım ayında yüzde 169,45 olan yıllık Tarım-ÜFE, aralıkta yüzde 4,82 artış göstermesine rağmen baz etkisiyle yıllık yüzde 151,03’e geriledi.

Aralık ayında, endekste kapsanan 86 maddeden 34 maddenin ortalama fiyatında azalış, 49 maddenin ortalama fiyatında ise artış gözlenen TÜİK verileri şöyle:

Tarım-ÜFE yıllık yüzde 151,03 arttı

Tarım-ÜFE, 2022 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,82, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 151,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 132,18 arttı.

Çok yıllık bitkisel ürünlerde artış yüzde 15,9

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,45 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,03 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,37 artış gözlendi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,67 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,81 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,90 artış hesaplandı.

Aralık ayında canlı sığırlar alt grubunda artış yüzde 9,58

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 2,64 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 1,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 9,58 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve yüzde 8,25 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

En yüksek yıllık artış turunçgiller grubunda

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 82,94 ile lifli bitkiler ve yüzde 91,54 ile koyun ve keçi (canlı), bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 309,17 ile turunçgiller ve yüzde 191,66 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. (ANKA)