Tarım krizinin ortasında, köy merasına 925 bin metrekarelik cezaevi yapılacak

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin yaptığı açıklamada AKP iktidarının, Balıkesir’in İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi’nde, mera vasfındaki yaklaşık bir milyon metrekarelik alana açık cezaevi yapmayı planladığını öne sürdü. Sözcü'den Halil Ateş'in haberine göre Aytekin, ” Ülkede tarım krizi yaşanırken, hayvan varlığında ciddi azalma varken, yurtdışından yem ve saman ithal edilirken, AKP eldeki kaynakları kurutma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Şimdi de İvrindi Gökçeyazı'nın merasına cezaevi yapmayı düşünerek, üretimi tamamen ortadan kaldırmak istiyor.” dedi.

Aytekin şu bilgileri verdi:,

"Ağılüstü mevkiinde yer alan toplam 925 bin metrekarelik mera vasıflarındaki taşınmazların, vasıflarının değiştirilerek açık cezaevi yapılması konusunda projelendirmelerin başladığı ifade edildi. Köy muhtarlarının ve yörede yaşayan sakinlerin isyan ettiği bu durum, AKP'nin vatandaşı çaresiz bırakmasının yeni bir örneği oldu. 8 binden fazla hayvan varlığına sahip Gökçeyazı'nın merasını elinden alıp, buraya cezaevi yapmak hangi aklın ürünüdür anlamak imkansız.

Ülkenin meralarında ciddi azalma varken, mevcut haliyle üreticiler zorlanırken, bir de tutup bu meraların vasfını değiştirip köylüyü, hayvancıyı mağdur etmek ve Balıkesir gibi hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sürdüren bir yerleşim yerini yokluğa terk etmek demektir.

İvrindi Gökçeyazı'lı hemşehrilerimiz imzalarını toplayarak ilgili yerlere konuyu taşımışlardır. Toplanacak Mera Komisyonunun kararının köylüyü ve hayvancılığı korumak olması gerektiğini umuyoruz. Aksi halde bu konu telafisi mümkün olmayan hatalara sebebiyet verecektir. Halka rağmen hiçbir şey yapılamayacağını AKP'lilerin öğrenmesi gerekmektedir. Kendilerini bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.”