Tarım Kredi Kooperatifleri'nden 'müdüre 11, danışmanına 5 maaş' açıklaması

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü ve eski AKP Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın 11, Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda eski AKP Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa'nın ise 5 ayrı kamu kuruluşundan ücret aldığı iddialarına ilişkin kurumdan açıklama geldi.

Açıklamada "Söz konusu haberde dile getirilen iddialar tamamen asılsız, gerçek dışı, yanıltıcı bilgi, yorum, itham ve iftiralardan ibarettir" denildi.

Kurumun açıklaması şöyle:

"Genel Müdür Fahrettin Poyraz, toplam aktif büyüklüğü 37 milyar TL olan; Ülke sathına yayılmış 4.847 çalışanı bulunan 1.618 Tarım Kredi Kooperatifi ve 17 Bölge Birliğinin bağlı olduğu Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü görevine ilaveten, yaklaşık 5.000 çalışanı bulunan her türlü iş ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin tüm bu iş, işlem ve kararlarından dolayı mali hukuki ve cezai açıdan şahsi mal varlıkları ile sorumlu olarak yönetilen Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevi de yürütmektedir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın 11, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa’nın ise 5 ayrı kuruluştan ücret aldığı iddiası, iftira niteliğinde olup gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.

1581 sayılı Kanununun 3. Maddesinde, 'Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği tarafından kurulmuş olan şirketler ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olacak şekilde iştirakçi oldukları şirketlerde, yönetim kurulu başkanı veya üyesi ya da denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilenlere, bu şirketlerin sadece birinden ücret veya huzur hakkı ödenebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere diğer şirketler tarafından herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmaz' hükmü yer almaktadır. 1581 sayılı Kanunun yukarıda bahsedilen ilgili maddesine ek olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Şirketler Yönetmeliği ile Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatının hissedarı olduğu şirketler de dâhil edilmiştir.

Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatının doğrudan ve/veya dolaylı olarak bağlı ortaklığı konumunda bulunan şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlendirilen üyeler birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti almaktadır. Bu itibarla ilgili kanun maddesi gereği sadece bir şirketten huzur ücreti alınabildiğinden Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz Gübretaş A.Ş, keza Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa da TK Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. dışında başka bir şirketten her hangi bir şekilde ücret ya da huzur hakkı almamaktadır."

Açıklamada müdür ve müdür yardımcısının görev yaptığı şirketler de yayınlandı.