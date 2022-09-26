Tarım işçilerini taşıyan traktör ve tır çarpıştı: 1ölü, 6 yaralı

Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana gelen kazada, bağ bozumu yapan tarım işçilerini ilçeye taşımak için yola çıkan traktör ile yolun karşı istikametinden gelen tırın çarpışması sonucu traktör refüje devrildi.

Traktörün refüje devrilmesiyle traktörde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı gören yurttaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Berzan K. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken 6 yaralının tedavisine devam edildiği bildirildi.