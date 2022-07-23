Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır, 21 yaralı

Saat 08.00 sıralarında Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Mahallesi, Kantar mevkisinde meydana gelen kazada, domates tarlasına işçilerini taşıyan Gürer Güzel (59) servis minibüsünün direksiyon kontrolünü kaybetti. Minibüs, savrulup devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, kazada yaralanan minibüsü şoförü ile 17'si kadın toplam 20 tarım işçisi Manisa’daki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.