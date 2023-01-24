Tarım Bakanı simit zammını 'anlamadı': Biz buğdaya zam yapmadık ki

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'da simide yapılan zamla ilgili soruya Kirişci, "Böyle bir durum yok. Ben anlamadım, yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bir de sayıyorlar, una zam geldi diye. Nerede una zam geldi. Biz buğdaya zam yapmadık ki" dedi.

'Kuraklık şimdilik bitkisel üretimi etkilemedi'

Kirişci, kabine toplantısı sonrası hem kuraklık hem de Ankara'da simide yapılan zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurak bir kış geçirdiğimizi berlirten Kirişci, "Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız. Çarşambadan itibaren batı bölgelerden başlayacak bir yağış bekliyoruz. Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız. Kuraklık şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemedi. Ancak yağışlar yetersiz kalır, kuraklık devam ederse risk büyür” diye konuştu.

Kirişci, Ankara'da pazartesinden itibaren 100 gramlık simidin 7 TL'den satılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Biz unluk buğdaya hiçbir zam yapmadık, bizimle ilgili bir durum yok. Biz şu anda tonu 4 bin 500 liradan unluk buğday vermeye devam ediyoruz. Burada hiçbir sıkıntımız yok, elimizde ürünümüz de var. Un sanayicisi desin ki, ‘bize buğday vermiyorlar.' Böyle bir durum yok. Ben anlamadım, yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bir de sayıyorlar, una zam geldi diye. Nerede una zam geldi? Biz buğdaya zam yapmadık ki. Bu zamlarla ilgili yaptırım konusu Ticaret Bakanlığı’nın uhdesinde. Biz hayvan besleyen vatandaşımıza arpa desteğini sağlamak adına 6 bin 200 liradan aldığımız arpayı 5 bin 250 liradan veriyoruz. 7 bin 450 liradan aldığımız buğdayı götürüp 4 bin 500 lirandan veriyoruz. Biz regilasyon kurumu olarak TMO üzerinden hem un sanayicisini hem de hayvan yetiştiricisini desteklemeye devam ediyoruz.”