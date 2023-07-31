Tarım arazilerine konut yapımı jandarma korumasında başladı: Depremzede köylüler direniyor

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin ardından deprem bölgesi Hatay’da tarım arazilerine konut yapımı için adımlar atılmaya başladı. Bölge için acele kamulaştırma kararları alındı.

Antakya ilçesine bağlı Dikmece Köyü'nde depremzede yurttaşların, zeytinlik ve tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı başlattıkları direniş, üçüncü gününde de devam ediyor.

Önceki gün tepkiler üzerine geri çekilen iş makineleri bugün yeniden kamulaştırılan araziye jandarma korumasında girdi. Köylüler iş makinalarının arazilerine girmelerine karşı tarım arazilerinde toplandı.

Jandarma, iş makinalarının çalıştığı arazilere köylülerin geçmesine izin vermedi. Dikmeceli kadınlar, “Ağaçlarımızı kimseye vermeyeceğiz, çocuklarımızı kimseye yedirmeyeceğiz” diyerek arazilerini korumaya çalıştı.

Dikmeceli bir kadın, “Şu an kepçelerle çalışıyorlar, askerlerimiz bizi korumak yerine, kepçeleri koruyup bir de çekilecek olan zeytinlerin gölgesinde utanmadan oturuyor. O zeytinlerin hakkı da bizim hakkımız da helal değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

'Ma rıhna, nıhna hon (Biz gitmedik, buradayız)'

Arazide toplanan köylüler, Arapça “Ma Rıhna, Nıhna Hon” (Biz Gitmedik, buradayız)” ve “Havama, suyuma toprağıma dokunma”, “Sermaye defol bu memleket bizim” sloganları attı. Kadınlar tarım arazilerine oturarak alkışlarla “yuh yuh soyanlara” türküsünü söyledi. (ANKA)