Tarım alanları yapılaşmaya açılmak isteniyor: 'Kamu yararına aykırı'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında kalan ve tarım alanı olan alanın yapılaşmaya açılmasını yargıya taşımıştı. Davada bilirkişi raporu yayınlandı, bilirkişiler raporda, söz konusu plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu yönünde görüş sundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, davaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre Şehircilik Bakanlık Makamı’nın 22/01/2020 tarihli ve 275393 sayılı oluru ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. Maddesi uyarınca onaylanan ‘Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’ kapsamında Ankara İli Gölbaşı İlçesi, Karaoğlan Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin iptali için dava açtık. Bilirkişiler de, Ankara 16. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sunulan raporda, söz konusu imar planı değişikliğinin imar mevzuatına, üst kademe plana ve planların kademeli birliktelik ilkesine, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş sundu. Bu rapor haklılığımızın tescilidir.”

'Üst ölçekli planlara aykırı, ticaret ve turizm kullanımı vaziyet planında belirsiz'

Candan, raporda yer alan şu ifadelere de dikkat çekti:

“Marjinal ve dikili tarım alanı kullanımında kalan alanlar dava konusu plan değişikliği ile yapılaşmaya konu edildi. Bu bakımdan dava konusu plan değişikliğinde üst kademe 1/25.000 ölçekli nazım plana ve planların kademeli birliktelik ilkesine aykırılık oluşturduğu, tarım alanlarının korunmasının esas olması karşısında dava konusu plan değişikliğine ‘tarım görüşü’ yönünden belirsizlik bulunduğu ve değişikliğin bu dayanaklı ve uygun olmadığı, söz konusu plan değişikliğinde üst kademe 1/25000 ölçekli nazım imar planına ve planların kademeli birliktelik ilkesine aykırılık oluşturduğu görülmüştür. Plan notlarında, ticaret – turizm alanlarına ilişkin ‘Parsel alanında tamamen ticaret kullanımı (yüzde 100) tercih edilebileceği gibi istenilmesi durumunda tamamen turizm kullanımı da (yüzde 100) tercih edilebilir. İki kullanım türünün de parselde yer almasının öngörülmesi durumunda kullanım oranı mimari proje ve vaziyet planları ile belirlenir’ plan notu dikkat çekmektedir. Söz konusu plan notu ile alan kullanımına ilişkin kararların, mimari proje ve vaziyet planına bırakılarak belirsizlik yaratıldığı görülmektedir. Bu durum Mekânsal Planlar Yönetmeliğinin 4. Maddesine aykırılık oluşturmaktadır.”