Kürt siyasetçi-yazar, eski TİP Milletvekili ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Tarık Ziya Ekinci yaşamını yitirdi.

Ekinci'nin ölüm haberi TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Dr. Tarık Ziya Ekinci’nin cenazesi İstanbul’da yapılacak törenin ardından Diyarbakır’da toprağa verilecek.

Tarık Ziya Ekinci kimdir?

Tarık Ziya Ekinci, 18 Şubat 1926’da Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğdu. 1949 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. İç hastalıkları uzmanıydı. Siverek Sıtma Savaş Tabipliği, Diyarbakır Merkez Belediye Baştabipliği, Lice Hükûmet Tabipliği, Diyarbakır, Mardin ve Siirt Tabip Odaları Başkanlıkları, Diyarbakır Kızılay, Veremle Savaş Dernekleri Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesiydi.

1965’te Türkiye İşçi Partisi’nden Diyarbakır milletvekili seçildi. 12 Mart’ta TCK’nin 142/1 maddesinden üç yıla mahkûm oldu ve Diyarbakır Sıkıyönetim Cezaevi’nde iki yıl tutuklu kaldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra da beş kez tutuklandı. 1982-1989 arasında Paris’te kaldı.

Kitapları: Doğu Dramı (1966), Devlet ve Ben (1995), Faili Meçhul Bir Cinayet (1994), Vatandaşlık Açısından Kürt Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi (1997), Demokrasi, Çokkültürlülük ve Bir Yargısal Serüven (1999), Avrupa Birliği’nde Azınlıkların Korunması Sorunu Türkiye ve Kürtler (2001), Sol Siyaset Sorunları Türkiye İşçi Partisi ve Kürt Aydınlanması (2004), Millet, Milliyetçilik, Devlet ve Anayasa Sorunları (2004), Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunları (2004), Türkiye’nin Kürt Siyasetine Eleştirel Yaklaşımlar (2004), Türkiye’nin Çağdaşlaşması ve Kürtler (2006).