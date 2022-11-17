Tarihi Ulus 100. Yıl Çarşısı yıkılıyor: 'Bu Gökçek'in projesini hayata geçirmek demek'

Ankara Ulus’ta bulunan tarihi 100. Yıl Çarşısı için AKP'li eski Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında yıkım kararı alınmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulus 100. Yıl Çarşısı'nın yıkımı için ihale duyurusu yayımladı.

Duyuruda, "Ulus 100. Yıl Çarşısı ve Ankara Eski Özel İdare Binasının Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi'nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işi yapılacaktır" denildi.

'Yıkım kararı Ankara'nın ulaşım ana planı yok anlamına geliyor'

Konuyla ilgili soL'a konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu Gökçek'in projesini de hayata geçirmek demek aynı zamanda. Biliyorsunuz Gökçek 'Meydan yapacağım, altından da tünel geçireceğim' diyordu. Ancak orası tarihi kent merkezi. Altından tünel geçirilemez" dedi.

Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

"Biliyorsunuz bir yarışma düzenlediler ve yarışma sonuçlandı. Epey de bir katılım oldu. Şu anda oranın yıkılıp meydan yapılması Ankara'nın ulaşım ana planı yok anlamına geliyor. Bu Gökçek'in projesini de hayata geçirmek demek aynı zamanda. Biliyorsunuz Gökçek 'Meydan yapacağım, altından da tünel geçireceğim' diyordu. Ancak orası tarihi kent merkezi. Altından tünel geçirilemez. Ama ısrarla oraya bütçe harcandı, halka soruldu. Şimdi de Aralık ayında ihale yapılıp, yıkılacakmış. Bir de şöyle bir durum var, mimarlık tarihçileri, yarışma için belirledikleri jüri üyeleri 'yıkılmasın' diye açıklama yaptılar. Uzmanlar, üniversiteler 'yıkılmasın' diyor. Biz oda olarak konuyu yargıya taşıyacağız."