Tarihi konakta tadilat yaparken düşerek yaşamını yitirdi

Bilecik'in Osmaneli Belediyesi tarafından Camikebir Mahallesi Hacı Etembey Sokak üzerindeki tarihi Ahmet Çavuş Konağı satın alındı. Tarihi konakta güçlendirme ve yenileme çalışması başlatılırken, çalışmaları eski evleri onarma ve tadilat ustası Ziya Uysal'a verildi.

Tarihi konakta çalışma yaptığı esnada düşen 55 yaşındaki Uysal, üst kat beton plakasının altında kalarak hayatını kaybetti. Uysal'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)