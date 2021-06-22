Tarihi eserler satılmak üzereyken ele geçirildi

Eskişehir'de elindeki tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.M., İ.T., M.İ. ve M.C.’nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine bu şahısları savcılık talimatıyla takibe aldı.

Şahısların aracı, Sivrihisar ilçesi girişinde durdurulurken, şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür, bronz kadın heykeli ve baykuş figürü ele geçirildi.

Şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.