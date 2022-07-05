Tarihi 100. Yıl Çarşısı için 'anket' yapılacak: Ankaralılar tepki gösterdi

Ankara Ulus’ta bulunan tarihi 100. Yıl Çarşısı için eski Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında yıkım kararı alınmıştı. "Ulus 100. Yıl Çarşısı Yıkılmamalı!" diyen Ankaralılar, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yapının yıkılmasına onay vermesine karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) “Ulus Yüzüncü Yıl Çarşısı ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması” düzenledi. Yarışmaya katılan 64 mimarlık grubu katıldı.

Yarışmanın sonuçları Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından açıklandı. Başkanlık 3 projeyi eş değer, 5 projeyi ise eş değer mansiyon ödülüne layık gördü.

Öte yandan ABB yarışma sonucundan çıkanları değerlendirmek yerine mülkiyeti kendisine ait yapı hakkında "anket" yapmaya karar verdi. Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anketi duyurdu.

Ankara'mızın kıymetli hafıza mekanlarından Ulus Meydanı ile 100. Yıl Çarşısı'nın kaderini Ankaralılarla birlikte belirliyoruz.



Kentimizin kadim birikimini gelecek nesillere aktarmak tek gayemiz.



Gelin, Başkent Mobil’den oy kullanın, tarihimizi birlikte yaşatalım. pic.twitter.com/YB7lOvX7Nn — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 4, 2022

Anket tepki çekti

Yapı için düzenlenen yarışmadan çıkan sonuçların değerlendirilmesi yerine anket düzenlenmesi Ankaralılar'ın tepkisini çekti. Söz konusu yarışmanın danışman jüri üyelerinde Elvan Altan da sosyal medya hesabından, "Nedense belediyemiz yarışma sonucu yerine anket yapmayı tercih etmiş" dedi.