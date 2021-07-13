Tarih ve Gelecek: Türkiye'de halkçılık ve CHP

Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde Türkiye'de halkçılığın tarihi, CHP bağlamında incelenecek.

Haber Merkezi

Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde Türkiye'de halkçılığın tarihi, CHP bağlamında incelenecek. Volkan Algan'ın sorularını akademisyen yazar Fatih Yaşlı yanıtlıyor. 

Tarih ve Gelecek: Türkiye'de halkçılık ve CHP

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