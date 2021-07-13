Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde Türkiye'de halkçılığın tarihi, CHP bağlamında incelenecek. Volkan Algan'ın sorularını akademisyen yazar Fatih Yaşlı yanıtlıyor.
Tarih ve Gelecek: Türkiye'de halkçılık ve CHP
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Tarih ve Gelecek: Türkiye'de halkçılık ve CHP
Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde Türkiye'de halkçılığın tarihi, CHP bağlamında incelenecek.
Haber Merkezi
Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde Türkiye'de halkçılığın tarihi, CHP bağlamında incelenecek. Volkan Algan'ın sorularını akademisyen yazar Fatih Yaşlı yanıtlıyor.
Tarih ve Gelecek: Türkiye'de halkçılık ve CHP