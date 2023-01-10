Taraftar tezahüratına 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Kadıköy'de 8 Ağustos 2022 tarihinde Fenerbahçe- Ümraniyespor arasında oynanacak maç öncesi, bir grup taraftarın Osmanağa Mahallesi Ziya Bey Sokak'ta "Cumhurbaşkanına hakaret içerikli sözler söyleyerek tezahürat yaptıkları" anlatıldı.

DHA'nın haberine göre, videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldığı, paylaşım yapılan hesabın Berkan O.'ya ait olduğu belirtildi. Görüntülerin incelenmesinin ardından şüpheliler Berkan O., İsa. C., Özcan U., Serhat K. ve Tolga I.'nın "hakaret içerikli tezahürat yaptıklarının tespit edildiği" bildirildi.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Berkan O. ifadesinde, "videoyu kendisinin çektiğini, Fenerbahçe taraftarını ve ambiyansı paylaşmak istediğini" söyledi. Berkan O., "videoda görülen kişilerle herhangi bir bağlantısı olmadığını, videoda Cumhurbaşkanına söylenen sözlerin kendisine ait olmadığını ve suçlamayı kabul etmediğini" ifade etti.

İddianamede şüphelilerden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan İsa C. ifadesinde, "olay yerinden geçen taraftarların tezahürat yaptığını, kendisinin de diğer takımlar aleyhine tezahürat yaptığını" söyledi. Polis memuru İsa C., "bir süre sonra grubun tezahüratı değiştirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanına hakaret içeren tezahüratlar duyunca, tezahürat yapmayı bıraktığını, suçlamayı kabul etmediğini" söyledi. İddianamede, görüntülerde tespit edilemeyen diğer şüphelilerin dosyasının ise ayrıldığı belirtildi.

İddianamede şüpheliler Berkan Oral, polis memuru İsa. C., Özcan U., Serhat K. ve Tolga I.'nın "alenen Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.