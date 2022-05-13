Taraftar tepki gösterdi, Trabzonspor'dan değişiklik

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçı kendi stadı yerine İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacak. Antalyaspor maçında taraftarların sahaya girmesiyle zeminin bozulması nedeniyle İstanbul’a alınan maç için bilet fiyatları yüksek bulundu.
Bordo-mavili kulüp dün açıkladı maç fiyatlarını 500 TL ile 4 bin TL arasında açıkladı. Bu fiyatlar ise takımlarını görmek isteyen binlerce Trabzonspor tarafından sosyal medyada eleştirildi.
Trabzonspor Kulübü de taraftarların tepkisinin ardından Altay maçının bilet fiyatlarında değişikliğe gitti. 15 Mayıs Pazar günü oynanacak maçın biletleri 100 TL ile 750 TL’ye düşürüldü.
Güncellenen bilet fiyatları şu şekilde:
BATI VIP: 750 TL
BATI ALT: 400 TL
BATI ORTA/ÜST: 350 TL
DOĞU ALT/ÜST: 200 TL
GÜNEY: 100 TL
KUZEY: 100 TL
Ağaoğlu'nun açıklaması
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu resmi site üzerinden açıklama yaparak taraftarlara seslendi ve değişikliğe gidildiğini belirtti. Açıklama şöyle: