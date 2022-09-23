Tapu Çevre Yol-İş Sendikası: TOKİ 2019 projelerini bile bitiremedi, ölü doğmuş bir proje

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı Tapu Çevre Yol-İş Merkez Yönetim Kurulu, konut fiyatları ve iktidarın yeni sosyal konut projesiyle ilgili bugün yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada “Son açıklanan TOKİ projesi, bugün kanayan yaraya ne zaman derman olacaktır? Ayakları yere basmayan, temeli çürük bu projenin, TOKİ’nin henüz 2019 projelerini dahi tamamlayıp teslim edememesi göz önünde bulundurulduğunda, zaten ölü doğduğu anlaşılmıştır. Dolayısı ile bu projede taahhüt altına giren müteahhit firmalar, gerçek enflasyona göre şekillenecek proje maliyetlerini karşılayamayacak ve projeler tamamlanamayacaktır.” ifadelerine yer verildi.