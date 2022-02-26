Tansiyonu daha da yükseltmişti: İsveç ve Finlandiya'dan ilk açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın istemesi halinde NATO'ya katılabileceğini açıklarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Rusya'nın misilleme yapacağını söylemişti.
İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, İsveç'in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirterek NATO'ya girmeyi düşünmediklerini söyledi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Finlandiya'da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın 'Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini' söyledi.