Tanju Özcan'dan belediyede işe alımlarla ilgili skandal açıklama: 'Torpilsiz kimse olmaz'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100'de katıldığı canlı yayında kendisine sorulan "Belediye kadroları nasıl kuruluyor?" sorusuna "Belediyede torpilsiz kimse olmaz, herkesin bir referansı vardır. Torpil olmayan biri hiçbir belediyede başlayamaz." yanıtını verdi.

Tanju Özcan'ın açıklamalarında öne çıkan diğer kısımlar şöyle:

"Ekrem Bey'le ilgili en çok şikayeti bizim partililerden alıyorum, aslında karşı mahalleyle bir problemi yok. Adamlar Ekrem Bey'in kapısındaki başı kapalı kardeşimize takılmış asgari ücretle çalışan gariban bir kız ne istiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı adayı erken açıklanmalı, ABD'de 1 yıl önce açıklanıyor. Zaten 3,5 ayda yıpranacak adam 5 yıl boyunca bu Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl yerine getirecek? Benim çizgim CHP'nin 6 okun 6'sına da sahip çıkan bir siyasi kimlik ama 6 okun 3'üne bile sahip çıkmayan bazıları CHP'den milletvekili oldu. Sezgin Tanrıkulu'nun o sözlerine asla katılmıyorum. Parti sözcümüze de sordum, mavi tiki gördüm ama dönüş yapmadı."