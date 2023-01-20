Tanju Özcan'dan Altılı Masa'ya mektup: Aday tiplemesi bana uygun, kardeşinize yol verin

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından bir yıl geçici süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Altılı Masa'da yer alan partilerin genel başkanlarına cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin mektup yazdı. Özcan yazdığı mektupta "Sayın Kılıçdaroğlu’nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uygundur. Kardeşinize yol verin" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde günlerde Altılı Masa'nın adayını açıklamaması halinde Altılı Masa'da yer alan partilerin genel başkanlarına mektup yazacağını açıklayan Özcan, konuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Özcan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

'AKP ve MHP seçmeninden de yoğun destek almışım'

"Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır. Altı lidere ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir. Ben AK Parti ve MHP seçmeninden de yoğun bir destek almışım, oy almışım. Böylece yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi geri almış olduk. Belediye başkanlığı görevimin 4 yılını tamamladım.

Göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu’da araştırma yaptı, 2-3 tanesini ben yaptırdım. Ben hepsinde en başarılı 3 belediye başkanından birisi olarak ölçüldüm. Bunu da Altılı masa isterse bütün anket şirketlerine sorabilir.

'Erdoğan'a karşı daha çok seçim kazanmış aday bulursanız bir sözüm yok'

Erdoğan’a karşı benden daha çok seçim kazanmış, Atatürk ilkelerine bağlı gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona bir sözüm yok. Ama yanlış bir tercih sonrasında kaybedilecek bir seçim yaşanması halinde Türk milletinin ve gelecek nesillerin sizi vicdanlarında yargılayıp nasıl vicdani hüküm vereceklerinin takdirini sizlere bırakıyorum.

Ülkenin sorunlarını biliyorum, çoğuyla ilgili çözüm önerileri mevcut. İstişareye açık olduğumu, liyakate göre hareket etme karakterim olduğunu paylaşmalıyım.

'Erdoğan ve benzeri çakma adayları gündeminize almayın'

Altılı Masa olarak topluma taahhüt ettiğiniz ortak adayı açıklama vakti geldi. Sayın Kılıçdaroğlu’nun tarif ettiği aday tiplemesi tamamen bana uymaktadır. Geçmişinde başarılı hikayeleri olacak diyor... Devleti tanıyacak...

Adayı uzaklarda aramayın. Erdoğan ve benzeri çakma adayları gündeminize dahi almayın.

Bu kardeşiniz aday gösterilmesi halinde 21 yıllık karanlık Erdoğan dönemine son verecek.

Kazanacak aday olsun diyorsanız, seçimlerde rüştünü defalarca ispat etmiş, Erdoğan’ı yüzde 65 oyla Cumhurbaşkanı seçildiği Bolu’da açık şekilde hezimete uğratmış olan Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz. Ben Erdoğan’a meydan okuyorum."