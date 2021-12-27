Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılara yönelik söylemleri ve genel siyaset ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarına gelen tepkiler içinde hakaret içerikleri olanlar tespit edildi.

Özcan, 2 bin kişi hakkında kendisine hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.

'Namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim'

Konuyla ilgili avukatına talimat verdiğini belirten Özcan "Küfre varan, şerefe namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim. Eleştirilere falan değil. O kadar çok eleştiri alıyoruz ki, onlara dava açmadım. Üstelik bunlar troller. Rize'den çıkıyor, Balıkesir’den çıkıyor. Bolu'da yaşayanlar da değil. Binde biri Bolu'dan çıkıyor. Yaklaşık 2 bin kadar kişi tespit edilmiş avukatın verdiği bilgiye göre tam sayısını bilmiyorum. Beni bu yüzden arayanlar oluyor. 'Davanızdan vazgeçer misiniz?' diye" diye konuştu.