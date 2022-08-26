Tanju Özcan: Tek hayalim CHP Genel Başkanı olmak

Göçmen karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TELE1’de Enver Aysever’in sunduğu "Ayrıntılar" isimli programa konuk oldu.

Özcan, Aysever’in sorduğu "Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetmeye talip misiniz?" sorusuna, "Benim geleceğe ilişkin tek hayalim var. CHP Genel Başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim" dedi.

Seçimlerin ardından Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı’nın dağılacağını öne süren Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya 6’lı masanın göstereceği adayın seçimi kazanması durumunda emekli belediye başkanı olarak hayatını devam ettireceğini söyledi.

'Ben bu partiyi çok iyi yönetirim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'saraydan ayrıldığını' görmek istediğini söyleyen Özcan, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilir genel başkanlık boşalır oraya mı yönelsem şu koltuğa mı talip olsam vallahi öyle bir şeyim yok. Ben Erdoğan’ın o saraydan ayrıldığını göreyim. Ertesi gün ölsem de gam yemem. Sandıkta yenildiğini görmek istiyorum. Benim hayatta tek hayalim var geleceğe ilişkin. CHP Genel Başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi’nde incelemelerde bulunan müfettişler nedeniyle tehdit altında belediye başkanlığı yaptığını öne süren Özcan, "Sürekli müfettiş var. Artık müfettişler kendi aralarında oda kavgası yapıyor. Öyle bir baskı var ki ülkede, biz vatandaşın hissettiğinden daha fazlasını hissediyoruz. Söyleyeceklerimizden geri durmadığımız içinde üzerimizdeki baskı daha da artıyor" diye konuştu.