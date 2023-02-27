Tanju Özcan kendisine su şişesi fırlatan AKP'li meclis üyesinden şikayetçi oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine su şişesi fırlatan AKP Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'dan şikayetçi oldu. Özcan, çarşamba günü yapılacak olan belediye meclisi toplantıda Çınar'ı önce özür dilemeye, ardından da istifa etmeye davet edeceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; Bolu Belediyesi'nin geçen hafta salı yapılan belediye meclis toplantısında, depremzedelere yardım konusu görüşüldüğü sırada tartışma yaşanmıştı. AKP'li Çınar, "Depremin üzerinden siyaset yapıyorsun ahlaksız adam" deyince Özcan, "Bana 'ahlaksız' diyemezsin" karşılığını vermişti. Çınar'ın, "Pisliksin sen" sözleri üzerine ise Özcan, "Hacer Hanım, bu laflar sana çok yakışıyor" demişti. Çınar, salondan çıktığı sırada, yöneldiği kürsünün üzerinde bulunan su dolu pet bardağı alıp, Özcan'a atmaya çalışmıştı. Kürsünün önünde bulunanlar ise Çınar'a engel olmuştu.

'Bu yaptığı affedilebilir bir şey değil'

Özcan, avukatı aracılığıyla Çınar hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Savcılığa başvurduklarını belirten Özcan, "Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'ın bu yaptığı affedilebilir gibi bir şey değil. Avukatım aracılığıyla 'kamu görevlisine hakaret, saldırmak, görevi sırasında hakarete maruz bırakmak' gibi suçlamalarla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdum. İnşallah yargı hızlı bir şekilde örnek olması açısından hızlı bir karar verir" dedi.

'İstifaya davet edeceğim'

Özcan, çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda Çınar'ı istifaya davet edeceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Üstelik o atılan maddeleri, yapılan hakareti şahsıma algılamıyorum. Ben seçilmiş Bolu Belediye Başkanıyım. Bolu halkının iradesine yapılmıştır her şeyden önce. O yüzden herkes diline, üslubuna dikkat etsin, özellikle kadınlar. Yeri gelince, 'biz anneyiz' demeyi biliyorsun. Bir anneye yakışıyor mu bu sözler? O yüzden belediye meclis toplantısı olacak çarşamba günü Hacer Çınar'ı önce özür dilemeye davet edeceğim, sonra da istifa etmeye davet edeceğim. Çünkü onun gibi insanlar, bu görevlere maalesef bu dilleriyle layık değiller."