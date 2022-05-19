Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ilanlar astıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dün kentte “Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı” başlıklı Türkçe ve Arapça yazılı ilan asmıştı. Pankartta “Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadeleri kullanılmıştı.
Söz konusu pankartla ilgili yargı harekete geçti. Savcılık Tanju Özcan hakkında “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla soruşturma başlattı.