Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayını açıkladı

AKP'li kadın meclis üyesine yönelik söylediği sözlerin ardından CHP'den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi'nde konuştu. Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Özcan, Yavaş'ın aday olması halinde çok rahatlıkla seçimi kazanacağını söyledi. Özcan, "Biz bu milletin bekası için gerekirse kendimizi de yakarız. Koltuğumuzu da bırakır gideriz. Her şey koltuk demek değil" dedi.

Halk TV'de yer alan habere göre CHP'den ihraç edilme sürecine değinen Özcan, "Ben espri yapınca disipline gidiyorum. Espri zeki insan işidir. Mansur Bey hiç konuşmadan Türkiye'de prim yapıyor. Türkiye'de yükseliyor. Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek. Demek ki hiç konuşmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.