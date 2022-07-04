Tanıklar anlattı: Van'da mülteci taşıyan minibüse, çıkmaz sokakta da ateş edilmiş

Van’ın Saray ilçesine bağlı Karahisar köyünde ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle mülteci taşıyan minibüse güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 12 kişinin yaralanması büyük tartışma başlattı.

T24'ten Ruşen Takva'nın haberine göre olayın tanıkları, minibüse 40-50 el ateş edildiğini, ağır yaralıların olduğunu, minibüste kadın ve çocukların da bulunduğunu anlattı.

Köyde olayın tanıklarıyla görüşen T24'ün haberinde tanıkların iddiasına göre, olayın şöyle geliştiği aktarıldı:

Dün akşam saat 16:00 saatlerinde bir minibüs, İran sınırının sıfır noktasında bulunan Koçbaşı köyü istikametinden Van istikametine doğru seyir halindeyken güvenlik güçleri tarafından durdurulmak istendi. Minibüse ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle 2 korucu ve 1 uzman çavuş tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonrası minibüs 150 metre daha yola devam ettikten sonra durdu. Duran araçtan şoför ve kaçabilecek durumda olan 20’ye yakın sığınmacı çıktı. Minibüsten çıkanlar dağa doğru kaçtı.

İki kişi öldü iddiası

Kurşunların hedefinde olan aracın içinde resmi açıklamaya göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Tanıklar ise olayda en az 2 kişinin öldüğünü 16 kişinin yaralandığını iddia ediyor.

'Küçük kızımı eteğimin içine sakladım'

Hedef olan minibüs, köy merkezinde, bir çıkmaz sokakta durdu. Aracın durduğu yerin hemen yanında evi bulunan Hamide Can, iki çocuğunun da o esnada sokakta olduğunu söyledi. Silah seslerini duyduktan sonra çocuklarının yanına giden Can, “Benim bir büyük bir de küçük iki kızım var. Küçük kızımı eteğimin içine alarak kurtardım” dedi.

Yaşadıklarını T24 için anlatan Can, “Bütün herkes benim evimin kapısının önüne serildi. Ben de o ara yaralılara su ve ayran getirdim, içmelerini istedim. Bizler de canımızı zor kurtardık. Bir diyorlar ama iki kişi bu alanda hayatını kaybetti.”

'Bazıları omuzundan, bazıları ayağından vuruldu'

İsmini vermek istemeyen bir diğer köylü ise yaşananları şöyle anlattı:

“Ölenlerin dışında iki kişi daha neredeyse ölmek üzereydi. Onları da aşağıya götürdüler. En az 8-9 kişi de yaralıydı. Bazılarının omuzuna bazılarının ise ayağına ateş açılmıştı. Bir tane de çocuk yaralıydı."

'Ağır yaralı dört kişi vardı'

Köy muhtarı Kemal Tosun da şunları söyledi:

“Toplam 12 yaralı vardı. 1 ölü 12 yaralı. Ondan sonra savcı bey gelip ifadeleri aldı ve kontrol etti. Kaymakam bey geldi. Alay komutanı ve Vali Bey gece geldiler. Ondan sonra götürdüler. Arabayı da alıp götürdüler. Ağır yaralı durumda olan 4 kişi vardı. Onları aniden Saray’a gönderdiler. Ardından Van’a sevk ettiler. Akşam Kaymakam Bey, Başhekime telefon açtı. Bu 4 kişinin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

'Kadınlar ve çocuklar araçta kaldı'

Diğerlerinin de ayaktan yaraları vardı. Zaten çıkmaz sokağa girdi. Ondan sonra da araçtan inip kaçtılar zaten. Etraftan topladılar. 30 kişiyi topladılar. Toplam 52 kişiymiş. 22 kişi de kaçmış. İki sefer ateş edildi. Birinci sefer 40-50 el ateş edildi. İkinci sefer de aynı… Aracın içinde kalanlar kadın ve çocuklardı.”

Van Valiliği gece yarısı yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin lastiklere ateş açtığını ancak lastikten seken kurşun sonucu 1 göçmenin öldüğünü duyurdu. Köylüler ise güvenlik güçlerinin ateş açmaya başladıktan, aracın durduğu alana kadar minibüsü taramaya devam ettiğini söyledi. Görgü tanıklarının iddialarına göre minibüs ilk ateş edilme anından sonra yolunu şaşırıp köyde bulunan çıkmaz sokağa girdi. Buradan sonra aracın kaçacak bir yolu olmamasına rağmen güvenlik güçlerinin aracın peşinden koşarak ateş etmeye devam ettiği ileri sürüldü. Van Valiliği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.