Tam kapanma ayında otomotiv üretimi yüzde 31 arttı

Önemli bölümü tam kapanma tedbirleriyle geçen Mayıs ayında otomotiv sektöründe üretim arttı.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerine göre Mayıs'ta toplam otomotiv üretimi yüzde 31 artarak 82 bin 860 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 55 artışla 66 bin 976 oldu.

Mayıs'ta otomotiv pazarında yüzde 72,5; otomobil pazarında ise yüzde 72'lik artış izlendi.

Mayıs ayında toplam ihracat yüzde 61 artarak 1,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde üretimde yüzde 28 artış

Bu dönemde, otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 532 bin 441 adet, otomobil üretimi de yüzde 23 artarak 353 bin 580 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 556 bin 513 adede ulaştı.

Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 18 artarak 391 bin 70 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 10 oranında artarak 256 bin 621 adet oldu. Ocak-Mayıs döneminde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 74 artarak 328 bin 679 adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomobil pazarı ise yüzde 69 oranında arttı ve 247 bin 977 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalara göre, ilk beş ayda toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 18 artarken; hafif ticari araç pazarı yüzde 2,4, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 1,6 azaldı.