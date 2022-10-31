Talimatı almıştı, Selvi 'avukatlığa' soyundu: Erdoğan size ne yaptı?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, tekrar Saadet Partisi Genel Başkanlığı’na seçilen Temel Karamollaoğlu’nun kongrede yaptığı konuşmayı eleştirerek “Erdoğan size ne yaptı?” diye sordu.

Selvi, bugünkü köşe yazısında Saadet Partisi’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’ni değerlendirdi.

Hürriyet yazarının bugünkü köşesinin öne çıkan kısımları şöyle:

"Saadet Partisi’nin kongresini TV5’ten izledim. Nezih bir ortam vardı. Ama Milli Görüş’ün heyecanı yoktu. Milli Görüş’ün rengi yoktu. Temel Karamollaoğlu’nu mu dinledim yoksa Kılıçdaroğlu’nu mu, ayırt edemedim. Dil aynı dil, üslup aynı üsluptu.

Allah aşkına Erdoğan size ne yaptı? Erbakan’ın hedefi olan Ayasofya’yı açtığı için mi Erdoğan’a düşmansınız? Erbakan’ın vaat ettiği Taksim Camisi’ni yaptığı için mi Erdoğan’a karşısınız? Erbakan’ın mücadelesi olan başörtüsü sorununu çözdüğü için mi Erdoğan’dan nefret ediyorsunuz? Okullara Kuran-ı Kerim dersi, peygamberimizin hayatı dersleri koyduğu için mi Erdoğan’a karşısınız? İlk yerli ve milli otomobil TOGG’u üretmeyi başardığı için mi Erdoğan’a karşı bayrak açtınız?

Erbakan’ı hapisten kurtardığı için mi Erdoğan’ı tasfiye etmek istiyorsunuz? Erbakan’ı hapisten kurtaran düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu için mi Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçtirmek istiyorsunuz? Allah aşkına nedir bu Erdoğan düşmanlığı?"

Erdoğan bir programda "Vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor..." demişti.