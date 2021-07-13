Taliban'dan Türkiye bildirisi: 'İşgalci sayarız'

Taliban, Türkiye'nin Afganistan'da asker bırakma planına ilişkin bir bildiri yayınladı.

Bildiride, Türkiye'nin ülkede asker bulundurmaya devam etmesi durumunda kendilerini işgalci olarak görüleceği belirtildi.

Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası toplumun benimsediği Doha anlaşması doğrultusunda tüm yabancı güçlerin ülkemizden çekileceği hatırlatılan bildiride, bu anlaşmayı benimseyenler arasında, imza töreninde bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu vurgulandı.

Bildiride, Türk askerlerin Afganistan'daki varlığının uzatılmasının, ülkede "Türk yetkililere dönük kızgınlık ve düşmanlık duygusu yaratacağı ve ikili ilişkilere zarar vereceği" ifade edildi.

Bildiride, "Türkiye yönetiminin kararı düşüncesiz olup, egemenliğimizin, toprak bütünlüğümüzün ihlalidir ve ulusal çıkarlarımıza karşıdır. Afganistan İslam Emirliği suçlanmayı hak eden bu kararı en şiddetli şekilde kınamaktadır. Bu karar Türk ve Afgan ulusları arasında sorunlar doğuracak. Türk yetkililere, iki ülkeye zarar verecek bu karardan geri dönmeleri yönünde güçlü bir şekilde çağrı yapıyoruz" denildi.

Bildiride, "Herhangi bir ülkenin yabancı güçlerinin gerekçesi fark etmeksizin ülkemizde kalmasını işgal olarak görüyoruz ve buna göre hareket edeceğiz" ifadeleri yer aldı.