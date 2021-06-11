Taliban'dan Türkiye açıklaması: ABD'lilerle birlikte çekilmeli

ABD Başkanı Joe Biden ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran'da NATO liderler zirvesi vesilesiyle görüşmesi öncesi, tüm NATO güçlerinin çekileceği Afganistan'daki Kabil Havaalanı'nın Türkiye askerleri tarafından korunması önerisi gündeme düşerken, Taliban'dan açıklama geldi.

Reuters'e konuşan Katar'daki Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, 2020'de Doha eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimiyle vardıkları tüm Amerikalı güçlerin çekilmesi anlaşması uyarınca Türkiye güçlerinin de çekilmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre "Türkiye son 20 yıldır NATO güçlerinin parçası olduğuna göre 29 Şubat 2020'de ABD ile imzalanan anlaşma temelinde Afganistan'dan çekilmelidir" diyen Şahin, "Yoksa Türkiye büyük bir İslam ülkesidir. Afganistan'ın Türkiye ile tarihi ilişkileri vardır. Gelecekte ülkede yeni bir İslamcı hükümet kurulurken onlarla yakın ve iyi ilişkiler içinde olmayı umuyoruz" diye ekledi.