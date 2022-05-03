Taliban'dan kadınlara ehliyet yasağı

Taliban, Afganistan'ın Herat şehrindeki sürücü belgesi çıkaran kurum ve kuruluşlara, kadınlara ehliyet verilmemesine dair sözlü bildirimde bulundu.

Sputnik'in haberine göre, AFP'ye konuşan Herat'taki sürücü okullarından sorumlu Trafik İdaresi Enstitüsü Başkanı Can Ağa Açakzay, "Kadınların şehirde araba kullanmalarını engellemeye yönelik değil, ama kadın sürücülere ehliyet vermeyi durdurmak için sözlü talimat aldık" dedi. Sürücü kursu sahibi Adile Adil de "Bize kadınlara eğitim ve ehliyet vermememiz söylendi" diye konuştu.

Taliban, ulusal çapta yazılı kararnameler yayımlamak yerine yerel makamların bazen sözlü olarak ferman çıkarması yönünde hareket ederken, bölgenin enformasyon ve kültür idaresinden sorumlu Naim el Hak Hakkani de konuya dair henüz resmi talimat verilmediğini söyledi.