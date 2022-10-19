Taliban'dan HÜDA PAR görüşmesi

HÜDA PAR'a ait 'Alimler ve Medreseler Birliği' tarafından gerçekleştirilen, “7’nci Alimler Buluşması” için Diyarbakır'a gelen Zabihulah Mücahid, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

Rudaw'da yer alan habere göre, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığında gerçekleşen görüşmede Yapıcıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette Mücahid'den Afganistan'daki son gelişmeler hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Yapıcıoğlu, önceki gün düzenlenen “Alimler Buluşması”nda yaptığı konuşmasında, Afganistan'daki durum hakkında görüşlerini dile getirdiğini hatırlattı.

Yapıcıoğlu, "Çok uzun süren bu savaştan dolayı ve Afganistan'ın altyapısı tahrip oldu, insan kaynakları çok ciddi bir zarar gördü, ekonomik kaynakları halen ambargolar dolayısıyla tam olarak kullanılamıyor. Bu vesileyle bir kez daha bütün İslam ülkelerine çağrıda bulunuyoruz. Siyasi, kültürel her türlü ilişkiyi oradaki kardeşlerimizle kurmak ve onların elinden tutmak hepimizin boynunun borcudur" dedi.

Mücahid ise "Türkiye halkı ve devletinden ve burada bulunan dostlardan isteğimiz; Afgan halkı son birkaç yıldır ciddi sıkıntılarla karşılaştılar. Ülkemizde savaş yeni bitmiş sayılır. Bu nedenle ülkemizin yardım ve ekonomik projelere ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

"İş adamlarına yatırım çağrısında" bulunan Mücahid, "Türkiyeli iş adamlarının Afganistan'da oluşan fırsattan istifade etmelerini istiyoruz. Ülkemizde 40 yıl boyunca var olmayan emniyet ve güven şu an oluşmuş durumda. Bu da yatırımlar için çok güzel ve müsait ortamdır. Türkiye hükümeti, halkı, iş adamları, alimleri ve bizimle aynı düşüncede olanlar bize destek ve yardım edebilirler, Afganistan'da yatırım yapabilirler. Yapacakları yatırımlar sayesinde hem kendileri bundan istifade edecek hem de halkımıza büyük faydaları olacaktır" diye konuştu.

Mücahid, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki ekonomik tecrübelerden istifade edebiliriz. Şehirlerimizi tekrardan imar edebiliriz. Aynı şekilde elektriğimizi üretebiliriz. Bu yatırımlarımızın sermayeye ve Afganlarla iş birliğine ihtiyacı vardır. Türkiye'de yaşayıp ülkelerinin kalkınmasında tecrübe sahibi olan tüccar ve iş adamlarından isteğimiz aynı tecrübelerini Afganistan'a da aktarmalarıdır. Maden, imar ve çeşitli alanlarda yatırım yapabilirler. Türkiyeli dostlarımızdan ricamız bizleri desteklemeleri, Afganistan'ın da Türkiye gibi kalkınmasına öncülük etmeleridir."