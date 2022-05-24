Taliban'dan açıklama: 'Havalimanları konusunda BAE ile anlaştık'

Taliban lideri Molla Molla Abdulgani Baradar, Taliban yönetiminin Afganistan'daki havalimanlarının işletme sorumluluğunu paylaşmak için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşma imzalayacağını açıkladı.

Baradar tarafından Twitter'da yapılan açıklama, Taliban'ın, havalimanı güvenliğine yönelik işbirliği konusunda BAE, Türkiye ve Katar ile anlaşmaya varmak için aylarca süren görüşmelerinin ardından geldi.

ABD'nin Ağustos ayında Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekilmesinin ardından Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle Afganistan'da kargaşa yaşanmıştı.

Türkiye ve Katar havalimanı faaliyetleri ve güvenliğine yardımcı olmak için geçici teknik ekipler göndermişti.