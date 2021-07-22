Taliban: Türkiye'nin Afganistan'a girmesine izin vermeyeceğiz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Türkiye'nin Afganistan'a birliklerini sokmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, RİA Novosti'ye demeç veren Mücahit, "Biz Türkiye'nin tutumuna halihazırda itiraz ettik ve ABD çekildikten sonra diğer yabancı güçlerin bu ülkede hiçbir gerekçeyle kalmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Kabil Havaalanı'yla ilgili kararına karşı olduklarını belirten Mücahit, "Eğer Ankara müzakerelerde ilerleme sağlanmasına katkı sunarsa ve Afganistan'daki durumu iyileştirebilirse, bundan memnuniyet duyarız ancak Türkiye'nin Afganistan'da kalmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

'Hükümet kurmak istiyoruz'

Mücahit, "Halkın sorunlarını çözmek için siyasi bir yapı kuruyoruz. İslami hükümet ve kurmak istediğimiz hükümet, halkın temsilcilerinin yer aldığı bir konseyden oluşacak" diye konuştu.