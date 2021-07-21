Taliban Sözcüsü: Afganistan'ın sorunlarının diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz

Taliban adlı cihatçı çetenin siyasi ofisinin sözcüsü Muhammed Naim, Rusya menşeli Sputnik International'a verdiği demeçte, Taliban'ın Doha'da görüşmeleri, Afgan hükümetiyle geçen haftalarda yapılan müzakereleri, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek için "olumlu" bir gelişme olarak gördüğünü söyledi.

Sözcü "Doha'da gerçekleştirilen iki günlük toplantıyla ilgili olarak ilerleme kaydedildiğini söyleyebilirim çünkü bu, iki tarafın liderlerinin ülkenin sorunlarını tartışmak ve çözmek için ilk kez bir araya geldikleri zamandı. Bu olumlu bir adım." dedi.

Naim "Ülkemizin sorunları sorunlarını diyalog yoluyla çözmeyi isteriz" diye ekledi.

'Türkiye'yle temas halindeyiz'

Türkiye'yle ilgili olduğu söylenen olası görüşmeler hakkında soru sorulduğunda, sözcü bu noktada herhangi bir açıklamanın erken olacağını, ancak şeriatçı grubun Ankara ile temas halinde olduğunu söyledi.

Naim, "Türkiye ve komşu ülkelerle temas halindeyiz. Görüşmelerin ne olduğu ve [karşı tarafın] talepleri netleşmeden tabii ki bu konuda yorum yapamam. Sorunun ne olduğunu ve ne olduğunu ve ne istediklerini henüz anlamış değiliz." dedi.

Doha'daki iki günlük üst düzey görüşmeler, Afgan hükümeti ve Taliban'ın Kurban Bayramı sırasında kısa süreli bir ateşkes veya mahkumların serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varamamasıyla Pazar günü sona erdi.